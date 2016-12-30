Туляков приглашают на уроки кружевоплетения

В январе в Тульском художественном музее в рамках проекта «Школа ремёсел» пройдет два цикла мастер-классов: по кружевоплетению и по изготовлению игрушек.

Цикл мастер-классов по кружевоплетению

Кружево – один из древних и самых красивых видов женского рукоделия. Издревле девушки стремились украсить одежду и другие текстильные изделия тончайшим узором, придающим изделию удивительное изящество. И теперь у туляков есть уникальная возможность научиться плести кружево самостоятельно, посетив занятия в «Школе ремесел». На мастер-классах вы узнаете историю коклюшечного кружева, основные приемы плетения (скань, полотнянка и другие).

В том числе можно будет познакомиться с элементами знаменитого белёвского кружева.

Занятия по кружевоплетению проведёт Ольга Александровна Скворцова, народный мастер Российской Федерации, член Союза художников РФ.



Ольга Скворцова.

Мастер-классы состоятся в пространстве открывшейся выставки кружева из фондов Тульского областного художественного музея. Продолжительность занятий – 2 часа. Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

5 января, 18.00 – «Изучение приемов кружевоплетения».

12 января, 18.00 – «Полотнянка».

19 января, 18.00 – «Плетение фенечек».

26 января, 18.00 – «Плетение фенечек».

С собой необходимо принести пустую небольшую коробку из-под обуви или решето: туда будет устанавливаться валик для плетения; остальные материалы предоставляет мастер.

Приглашаются все желающие старше 6 лет (6+)

Цикл мастер-классов «Тульская городская игрушка»

Цикл мастер-классов посвящен знакомству с тульской городской игрушкой. Этот исконно тульский народный промысел появился в конце XVII – нач. XVIII вв. в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта.

Восстановлением этого промысла занимаются народные мастера России Ирина Дмитриевна Бежина и Ольга Алексеевна Андреева. На мастер-классах члена Союза художников РФ Ольги Андреевой в «Школе ремесел» вы познакомитесь с историей тульской городской игрушки, её особенностями и научитесь основным приемам работы с глиной. Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

5 января, 18.00 – «Тульский голубь» (лепка).

12 января, 18.00 – «Лошадка» (лепка).

19 января, 18.00 – «Тульский голубь» (роспись).

26 января, 18.00 – «Лошадка» (роспись).

Приглашаются все желающие старше 3 лет (3+)

Стоимость каждого занятия в обоих циклах мастер-классов: 250 рублей для взрослых, 120 рублей для детей. Убедительная просьба записываться заранее!

Телефоны для записи: 35-40-53; 8-905-110-82-14.

Место проведения: Тула, улица Ф. Энгельса, 64.