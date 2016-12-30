В Туле осудили виновника аварии на М-2

Фото с места ДТП.

Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Курска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 27 ноября 2015 года в 2.50 на 175-м км трассы М-2 «Крым» произошла серьезная авария: столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Транспортер».

Суд установил, что обвиняемый, управляя технически исправным «Фольксвагеном», при сближении с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада» неправильно оценил сложившуюся обстановку, не принял своевременно мер к снижению скорости, не убедился в безопасности предпринимаемого маневра, изменил направление движения влево, выехал на встречку и врезался в легковушку.

В результате ДТП водитель «Лады», пассажирка указанного автомобиля и пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения, которые являются тяжким вредом здоровью.

Суд назначил виновнику наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Также водителя лишили прав на 2,5 года.

Кроме того, виновник выплатил 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.