В Туле 41-летняя жительница поселка Рассвет обвиняется в покушении на убийство.

По предварительным данным, 28 мая обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомого. В какой-то момент парочка поссорилась, и женщина 5 раз ударила мужчину неустановленным в ходе следствия предметом. В настоящий момент потерпевший находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Вчера, 3 июня, в Ленинском районном суде обвиняемой была избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.