В Суворове сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть обратился 77-летний местный житель. Пенсионер заявил, что к нему в дом ворвался неизвестный. Угрожая травматическим пистолетом, потребовал отдать все деньги. Получив 30 000 рублей, нападавший скрылся.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель. В настоящее время он задержан, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.