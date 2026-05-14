Шесть школьников Тульской области получили путёвку на участие в телевизионной версии конкурса «Умницы и умники».

Сначала ребята писали эссе на тему Года единства народов России. Из 65 лучших десятиклассников, прошедших интенсив в центре «Созвездие», в финал вышли 24 человека. Финальные испытания были посвящены 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина и назывались «Серьёзный труд не приходит сам по себе…».

Победителями регионального этапа стали:

Кирилл Кононенко («Созвездие»);

Иван Фомин (тульская гимназия №11);

Ярослав Мухамадеев (Яснополянский образовательный комплекс).

Юрий Вяземский, бессменный ведущий телеолимпиады, также отметил трёх призёров:

Юлия Кузнецова (ЦО №2, Ясногорск);

Кирилл Прокуров (школа №8, Ефремов);

Ксения Конаныхина (ЦО №25, Тула).

Министр образования региона Оксана Осташко поблагодарила Юрия Вяземского за многолетнее сотрудничество и отметила, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева талантливые дети находятся в фокусе особого внимания. Уже 14 лет тульские школьники участвуют в олимпиаде, и многие получили старт в профессию именно благодаря ей.

Олимпиада второй год проходит при поддержке фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова. Фонд вручит победителям по 100 тыс. рублей, призёрам — по 50 тыс., оплатит поездку в Москву на телесъёмки и добавит стипендию при поступлении на бюджет в МГИМО или любой вуз Тульской области.

«Вся страна вместе с участниками изучает историю, литературу и искусство. Мы уверены, что в регионе много способных ребят, которых мы увидим на ТВ. Достойные обязательно получат награду», — прокомментировал Михаил Шелков.