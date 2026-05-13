В Новомосковске осудили семейный бизнес на контрафактных сигаретах: штрафы на 2,45 млн рублей плюс конфискация авто и iPhone.

Новомосковский районный суд вынес приговор членам семьи Д., которые в течение двух лет торговали немаркированными сигаретами в особо крупном размере. Все фигуранты признаны виновными по статье о незаконном обороте табачной продукции организованной группой.

Как было доказано в суде, глава семейства, понимая, что в одиночку не справиться, вовлек в дело жену и других родственников. Он распределил роли, устроил их продавцами в торговые точки Новомосковска. Сигареты без акцизных марок закупались оптом на рынке в Москве. Всего с 1 декабря 2023 года по 25 декабря 2025 года подсудимые приобрели и перевезли в Новомосковск более 18 тысяч пачек (общая стоимость изъятого — около 2,5 млн рублей).

Полицейские пресекли нелегальную деятельность 25 декабря 2025 года. Обыски прошли в квартире семьи, в торговых павильонах и в личном авто Kia Rio — везде была найдена контрафактная продукция.

Наказание по приговору от 13 мая 2026 года:

Организатор преступной группы заплатит штраф 650 тыс. рублей;

Трое участников — по 600 тыс. рублей каждый.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства автомобиль, четыре мобильных телефона (включая два iPhone 15 Pro) и 34 250 рублей незаконной выручки. До вступления приговора в силу фигуранты останутся под подпиской о невыезде.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.