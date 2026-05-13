Мероприятие пройдет по правилам известной телепередачи: с агонами, теоретиками, агонистами, а также вручением орденов и медалей.

Оценивать знания участников будет автор и бессменный ведущий проекта Юрий Вяземский. Трое победителей получат право отправиться на съемки финала на Первый канал.

За выход в финал поборются 24 десятиклассника из школ Тульской области, преодолевшие два предварительных отбора. Им предстоит ответить на вопросы повышенной сложности, выходящие за рамки школьной программы. Тематика заданий приурочена к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

В Тульской области соревнование в формате «Умниц и умников» проводится при поддержке регионального Министерства образования уже 14 лет. С прошлого года к организации впервые присоединился фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.

Организаторы от фонда подготовили для победителей и призеров следующие награды: