Оценивать знания участников будет автор и бессменный ведущий проекта Юрий Вяземский. Трое победителей получат право отправиться на съемки финала на Первый канал.
За выход в финал поборются 24 десятиклассника из школ Тульской области, преодолевшие два предварительных отбора. Им предстоит ответить на вопросы повышенной сложности, выходящие за рамки школьной программы. Тематика заданий приурочена к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.
В Тульской области соревнование в формате «Умниц и умников» проводится при поддержке регионального Министерства образования уже 14 лет. С прошлого года к организации впервые присоединился фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.
Организаторы от фонда подготовили для победителей и призеров следующие награды:
- гранты в размере 100 и 50 тысяч рублей;
- оплату поездки в Москву для участия в телевизионной олимпиаде;
- стипендии в течение первого учебного года для поступивших в МГИМО или вузы Тульской области.