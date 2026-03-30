Туляк отправился в лес пристрелять ружье и случайно убил знакомого

В Туле 56-летний местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 8 декабря 2025 года обвиняемый вместе со знакомым отправился в лес в районе деревни Медвенки, чтобы пристрелять ружье. Заряженное оружие мужчина зачем-то снял с предохранителя. Пытаясь перепрыгнуть ручей, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в сторону знакомого. От полученного ранения потерпевший в тот же день скончался в больнице.

«Следователем были собраны объективные и достаточные доказательства, подтверждающие причастность местного жителя к причинению смерти по неосторожности. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе областного СК.