Соревнования прошли в Минске и были посвящены Дню Победы.

В столице Республики Беларусь состоялась международная матчевая встреча по рукопашному бою сборных команд России и Белоруссии. В состав нашей национальной сборной вошли пять тульских спортсменов, четыре из которых одержали победы в своих поединках.

Максим Пятаков Максим, Нарек Манукян, Павел Делягин и Евгений Февралев завоевали золотые медали. Александр Голодрыга взял «серебро» в своей весовой категории.

По результатам встречи сборная команда России заняла первое место в возрастной группе до 18 лет. Тульских спортсменов подготовил Джавид Ахадов.