В селе Щепилово в Туле пожар в строительном вагончике потушили на 15 квадратах девять огнеборцев и две единицы техники от МЧС России. К сожалению, погибли два человека, их личности устанавливаются.
Также на 238-м километре трассы М-4 в Богородицком районе возгорание ликвидировали в автобусе, пострадавших нет. На улице Октябрьской в микрорайоне Центральном Донского пожар случился в здании производствннного назначения. Пострадавших нет.
На улице Металлистов в Туле возгорание произошло в торговой палатке. Пострадавших нет.
Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий ДТП в Алексине.