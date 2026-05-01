Всего в Тульской области за прошедшие сутки 30 апреля потушено 4 пожара.

Фото МЧС.

В селе Щепилово в Туле пожар в строительном вагончике потушили на 15 квадратах девять огнеборцев и две единицы техники от МЧС России. К сожалению, погибли два человека, их личности устанавливаются.

Также на 238-м километре трассы М-4 в Богородицком районе возгорание ликвидировали в автобусе, пострадавших нет. На улице Октябрьской в микрорайоне Центральном Донского пожар случился в здании производствннного назначения. Пострадавших нет.

На улице Металлистов в Туле возгорание произошло в торговой палатке. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий ДТП в Алексине.