— Накануне в Туле наградили победителей ежегодного регионального конкурса на лучшую трудовую династию. На фото — одни из победителей, династия металлургов Замараевых, общий трудовой стаж которой — больше 470 лет. Основатель династии, Кузьма Замараев, связал свою жизнь с металлургией в 1946 году, когда страну восстанавливали после Великой Отечественной войны. Кузьма Павлович пришёл работать в автохозяйство АО «Тулачермет» бригадиром по запасным частям.

За годы династия выросла до 21 профессионала в области металлургии, а восемь членов семьи продолжают трудиться в настоящее время.

Главный принцип трудовой династии Замараевых простой и мудрый: любить своё дело, слушать своё сердце и выбирать путь по призванию.

Поддержка трудовых династий — одно из направлений нацпроекта «Кадры».