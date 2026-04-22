В Суворове собака укусила ребенка за бедро: владельца заставили заплатить 50 тысяч

Прокуратура Суворовского района защитила права 7-летнего мальчика, которого укусила собака. Ведомство добилось, чтобы владелец животного выплатил ребенку компенсацию за причиненный вред.

Проверка началась после инцидента, который произошел 19 ноября 2025 года. Собака, принадлежащая местному жителю, укусила ребенка на улице Тульской. В результате нападения мальчик получил травму — укушенную рану левого бедра.

«Впоследствии несовершеннолетний проходил длительное лечение, испытал испуг, нравственные и физические страдания», — отметили в региональном ведомстве.

Чтобы защитить интересы пострадавшего, прокуратура подала в суд исковое заявление. Ведомство потребовало от владельца собаки выплатить мальчику 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд встал на сторону прокуратуры.