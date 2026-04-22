В Новомосковске студентку медуниверситета судят за отказ работать в больнице

В Новомосковске проходит судебный процесс по иску Рязанского государственного медицинского университета. Вуз требует взыскать со своей бывшей студентки 519 000 рублей. Именно такую сумму государство потратило на ее обучение по целевому направлению.

В 2021 году министерство здравоохранения Тульской области заключило договор со студенткой. По условиям соглашения девушка должна была закончить Рязанский медуниверситет по специальности «лечебное дело» за счет бюджета. После этого отработать 3 года в Новомосковской городской клинической больнице.

Девушка поступила на целевое место, но в декабре 2024 года была отчислена по собственному желанию, так и не завершив обучение.

Теперь университет требует вернуть деньги. Сумма иска: 519 000 рублей (стоимость обучения) и 15 000 рублей (госпошлина).

Первое судебное заседание уже состоялось. Чтобы дать сторонам шанс договориться, судья отложил слушания. Новое заседание пройдет 7 мая.