Более 14 тысяч новомосковцев вышли на субботник: город готовится к преображению

На совещании в региональном правительстве глава муниципалитета Олег Соловьев доложил о первых результатах масштабной уборки, которая уже объединила десятки тысяч горожан.

В ходе оперативного совещания обсуждались вопросы качества содержания общественных пространств. По словам главы муниципального образования, 18 апреля в городе состоялся общегородской субботник.

В уборке приняли участие более 14 тысяч человек. 9 тысяч жителей вышли наводить порядок на своих придомовых территориях. Совместными усилиями удалось привести в порядок 56 незакрепленных общественных пространств, включая городские парки, скверы и бульвары.

С улиц вывезено почти 5 тысяч кубометров мусора — листвы, бытовых отходов и остатков несанкционированных свалок. Порядок наводили не только метлами: 27 единиц специализированной техники работали на локациях, еще 7 машин были задействованы для вывоза и утилизации отходов. Кроме того, активисты боролись с несанкционированными надписями.

«Мы уверены, что в следующие оценки значительно улучшим свои позиции», — подчеркнул Соловьев.

25 апреля пройдет следующий субботник. До конца месяца и по 30 мая (ко Дню города) новомосковцам предстоит выполнить большой объем работ: покраска бордюрных камней, побелка деревьев и финальная уборка территории. В социальных сетях стартовал конкурс «Чистый Новомосковск», где выберут «Лучшую команду субботника».

Губернатор обратил внимание на необходимость комплексного подхода к благоустройству, в том числе в районе крупных промышленных предприятий. Он призвал коллег разработать план работ по приведению в порядок прилегающих территорий, отметив, что развитие промышленности должно идти рука об руку с созданием комфортной городской среды.

«Постепенно эту территорию нужно облагораживать», — поставил задачу глава региона, призвав к сотрудничеству как руководство города, так и представителей бизнеса, расположенного вдоль основных маршрутов.

Тем временем Олег Соловьев на своей странице в ВК сообщил, что 25 апреля новомосковцы выйдут вместе со всей страной на общероссийский субботник и объявил фотоконкурс «Чисто Новомосковск».

«Номинации следующие:

Лучшая команда субботника 2026 (приветствуются фото трудовых коллективов, семейных подрядов, дружных соседей);

Самое креативное фото (включаем фантазию).