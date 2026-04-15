Туляк едва не сжег глаза соседу перцовым баллончиком во время ссоры у подъезда

За нравственные страдания оппонент хотел взыскать 200 тысяч.

Фото из архива Myslo.

Советский районный суд Тулы взыскал с местного жителя 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина распылил перцовый газ в лицо своему соседу во время ссоры.

Инцидент произошел днем 11 июля 2025 года у подъезда дома на улице Болдина. Истец встретил своего соседа. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой ответчик распылил перцовый баллончик. 

Пострадавшего доставили в больницу, где ему поставили диагноз и назначили лечение. Он оценил свои физические и нравственные страдания в 200 тысяч рублей.

В суде ответчик заявил, что не применял баллончик и вреда здоровью не причинял. По его словам, к уголовной или административной ответственности его не привлекали, а полиция так и не установила, кто именно причинил вред истцу.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика 50 тысяч рублей компенсации и 3 тысячи рублей госпошлины в доход города. Решение суда еще не вступило в законную силу.

сегодня, в 17:03
