Стала известна причина схода вагонов на тульском перегоне Жданка — Товарково

Все из-за двери, которая упала на рельсы.

Стала известна причина схода вагонов на тульском перегоне Жданка — Товарково

Тульская транспортная прокуратура озвучила результату проверки инцидента со сходом вагонов на железнодорожном перегоне Товарково — Жданка в Богородицком районе. ЧП произошло в январе 2026 года.

Оказалось, что причиной схода стал наезд на боковую дверь вагона, которая упала на рельсы. Дверь оказалась на путях из-за повреждения ее направляющей во время маневров. Кроме того, составы столкнулись друг с другом на путях, принадлежащих частному предпринимателю.

«Индивидуальному предпринимателю, начальникам структурных подразделений ОАО „РЖД“ внесены представления об устранении нарушений законодательства, устранении причин и условий им способствующих, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве. 

Юго-Западный следственный отдел на транспорте проводит проверку по данному факту.

