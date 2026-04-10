Почему Дудник покинул пост зампреда правительства Тульской области?

Родион Дудник освобожден от должности зампреда правительства Тульской области. На официальном сайте правительства сообщили, что он переходит на новое место работы.



Теперь координацию сфер транспорта и дорожного хозяйства будет осуществлять заместитель председателя правительства Тульской области Александр Бибиков. Он также продолжит координировать деятельность регионального министерства по правовому обеспечению и министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений.

А координировать деятельность министерства по региональной безопасности Тульской области и контролировать вопросы реализации государственной политики в сферах транспорта и дорожного хозяйства продолжит заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский.