Дмитрий Миляев пообещал решить проблему куркинских студентов с покупкой льготных билетов

В Ефремове продолжается встреча губернатора с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления Ефремовского, Воловского, Куркинского округов, Богородицкого, Каменского и Тепло-Огаревского районов.



Председатель ТОС «Дружба» Куркинского муниципального округа Тульской области Елена Жарова рассказала, что местные студенты не могут купить в Куркино льготный проездной билет.

Елена Жарова «В этом году у нас открылся модульный остановочный пункт. Наше население Куркинского муниципального округа очень довольно и благодарно вам за ту работу, которая оперативно была проведена. Но есть один нюанс — много студентов ездят, а льготные билеты они приобрести не могут. Помогите нам в этом вопросе», — сказала Елена.

Дмитрий Миляев поручил главе муниципального образования Куркинский муниципальный округ Тульской области Геннадию Калине проработать вопрос установки терминала в Куркино для приобретения билетов.

«Давайте как-нибудь побыстрее это проработаем. Сколько там содержание этого терминала стоит? Давайте мы разберемся в этом вопросе, посмотрим сколько стоит терминал или работа кассира. Вся жизнь это вопрос математики!», — сказал губернатор.