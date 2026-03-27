Миляев принял ряд важных законов для поддержки бойцов СВО

Ещё больше участников спецоперации смогут получить помощь в реализации своих бизнес-инициатив.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о расширении мер поддержки предпринимателей из числа участников СВО, а также детей военнослужащих.

Поддержку в реализации своих бизнес-идей получат военнослужащие, выполнявшие задачи на прилегающих к районам СВО территориях, входящих в спецперечень Правительства России: среди них – часть территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской области и другие.

Также внесены изменения в региональный закон «О защите прав ребенка». Теперь дети погибших участников СВО смогут бесплатно получить вторую профессию за счет регионального бюджета.

