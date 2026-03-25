Тулячке выплатили 56 тысяч рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку по обращению местной жительницы. Выяснилось, что 64-летняя женщина работала уборщицей в коммерческой фирме с июня 2024 по январь 2025 года.

При этом работодатель официально не оформил с ней трудовые отношения: договор не заключался, запись в трудовую книжку не вносилась, а зарплату выплачивали несвоевременно и не в полном объёме.

«Судом факт трудовых отношений установлен, в пользу женщины взыскана задолженность по заработной плате в общей сумме свыше 56 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.