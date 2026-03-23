В Тульской области осудили группу контрабандистов за вывоз древесины на 62 млн рублей

В Тульской области суд поставил точку в деле о контрабанде важных ресурсов. На скамье подсудимых оказались трое жителей Тульской, Калужской и Воронежской областей в возрасте от 40 до 50 лет.

Используя поддельные документы и фиктивные фирмы, они незаконно вывезли за границу более 6 тысяч кубометров древесины на сумму свыше 62 миллионов рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

Злоумышленники действовали с января по сентябрь 2023 года, оформляя фиктивные договоры поставки на имя индивидуального предпринимателя. Это позволяло декларировать недостоверные сведения о товаре и незаконно пересекать границу.

Деятельность контрабандистов пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Суд приговорил всех участников к лишению свободы на сроки от 7 лет 2 месяцев до 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также назначил штрафы от 300 до 500 тысяч рублей. У осужденных конфисковали технику и лесоматериалы.