В Тульской области осудили группу контрабандистов за вывоз древесины на 62 млн рублей

Злоумышленники получили почти 22 года колонии на троих.

В Тульской области осудили группу контрабандистов за вывоз древесины на 62 млн рублей
Фото прокуратуры Тульской области.

В Тульской области суд поставил точку в деле о контрабанде важных ресурсов. На скамье подсудимых оказались трое жителей Тульской, Калужской и Воронежской областей в возрасте от 40 до 50 лет.

Используя поддельные документы и фиктивные фирмы, они незаконно вывезли за границу более 6 тысяч кубометров древесины на сумму свыше 62 миллионов рублей, рассказали в региональной прокуратуре. 

Злоумышленники действовали с января по сентябрь 2023 года, оформляя фиктивные договоры поставки на имя индивидуального предпринимателя. Это позволяло декларировать недостоверные сведения о товаре и незаконно пересекать границу.

Деятельность контрабандистов пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Суд приговорил всех участников к лишению свободы на сроки от 7 лет 2 месяцев до 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также назначил штрафы от 300 до 500 тысяч рублей. У осужденных конфисковали технику и лесоматериалы.

сегодня, в 17:05
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
контрабанда древесина
Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

сегодня

137

3309

-15

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

131

3210

1

Дежурная часть
Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

сегодня

29

2265

4

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

29

4660

-3

