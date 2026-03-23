  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Пенсионеры изменили накопительную модель поведения - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пенсионеры изменили накопительную модель поведения

По данным ВТБ, в 2025 году пенсионные клиенты активно перекладывали средства на короткие вклады.

Пенсионеры изменили накопительную модель поведения
Фото пресс-службы ВТБ.

Приоритетными сроками для размещения были 3 и 6 месяцев. Это позволило им получать наибольшую доходность и сохранить свои потребительские привычки. 

Сегодня, по данным экспертов, тенденция краткосрочных вложений сохраняется. В прошлом году средняя сумма вклада у пенсионных клиентов банка выросла до 722,4 тыс. рублей (+49 тыс.). На текущих счетах средний чек составил около 50 тыс. рублей, а на накопительных счетах — почти 200 тысяч. В 2026 году клиенты продолжили выбирать короткие вклады для сохранения своих сбережений, средние суммы по сравнению с прошлым годом практические не изменились.

При этом, получая повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.

Лидеры по открытию вкладов и накопительных счетов — пенсионеры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской области и Краснодарского края.

Пенсию в ВТБ уже перевели более 4,8 млн человек, по итогам прошлого года их число выросло на 80%. Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Событие
пенсии аналитика
Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

сегодня

137

3309

-15

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

131

3210

1

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

29

4660

-3

Дежурная часть
Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

сегодня

29

2265

4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области осудили группу контрабандистов за вывоз древесины на 62 млн рублей
В Тульской области осудили группу контрабандистов за вывоз древесины на 62 млн рублей
121 проект и 40 тысяч рабочих мест: куда инвестируют в Тульской области
121 проект и 40 тысяч рабочих мест: куда инвестируют в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.