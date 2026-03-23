Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

Еще вчера ТГ был незаменимым помощником, сегодня — сервис, требующий танцев с бубном. Как регион переживает «изоляцию» — в нашем материале.

Туляки, привыкшие к удобству Telegram, столкнулись с проблемами: от сбоев в работе городских чатов до невозможности просто обменяться файлами.

«Телега» поехала криво, а Тула разделилась на два лагеря: тех, кто лихорадочно ищет обходные пути, и тех, кто встретил перемены с присущим тулякам философским спокойствием.

Спросили у жителей, как замедление Telegram повлияло на бизнес, общение, работу и главное — что взамен?

В статье высказались:

Юлия Дубинина, адвокат, медиатор, блогер

Татьяна Меркулович, основатель приюта для кошек

Максим Ильяхов, писатель, блогер, самый известный главред страны

Сергей Гребенщиков, областной депутат

Даниил Бессонов, медиатехнолог

Владимир Нусс, основатель заведения WhatElse?

Артем Стилл, дизайнер, автор канала «Культурный гад»

адвокат, медиатор, блогер (17k подписчиков в Telegram)

— К этим разговорам про «смерть Telegram» я отношусь без драмы и с любопытством.

Telegram за последние годы стал не просто мессенджером, а полноценной экосистемой. Для меня как для адвоката и медиатора это рабочий инструмент — коммуникация с клиентами, возможность обменяться документами; даже консультации по видеозвонкам там же проходили! А для блога это отдельная площадка с лояльной аудиторией, где ты не зависишь от алгоритмов, как в других соцсетях.

Поэтому замедление и разговоры о его безвременной смерти вызывают не столько панику, сколько раздражение.

При этом, что показательно, никто особо никуда не собирается уходить. Люди обмениваются прокси, ставят VPN, пересылают друг другу инструкции, как обойти ограничения. То есть никто массово не расходится, а скорее думают, как остаться. И это лучше всего показывает реальную ценность платформы.

Что касается альтернатив вроде MAX, пока это выглядит как попытка повторить внешнюю оболочку без привычного функционала. В Telegram есть комментарии в каналах, возможность ограничить копирование контента, и мы к этому привыкли. Пока этих инструментов в МАХ нет, платформа воспринимается как неудачная замена, что тоже не вызывает оптимизма.

Судя по предыдущему опыту блокировки другой соцсети, не думаю, что Telegram исчезнет. Мы это уже проходили; тогда в само приложение встроили прокси, и оно работало. Как будет сейчас, сложно сказать, но думаю, что часть аудитории уйдёт в другие каналы, часть останется. А авторы будут дублировать контент на нескольких площадках.

Так что вопрос для меня звучит не как жить без Telegram, а как адаптироваться к нескольким платформам, но адаптироваться, похоже, придется нам всем.

основатель приюта для кошек «Планета Б», 7080 подписчиков в тг-канале



— Замедление и недоступность ТГ означают, что часть людей не сможет видеть новости о наших котиках, не сможет забирать их домой. Меньше людей будут присылать донаты на содержание приюта. Это критично для нас.

Очень обидно, потому что мы вложили много сил и времени в развитие этого канала. Сейчас мы вынуждены создавать резервные каналы в VK, MAX, «Дзене», а также сделали свой сайт.

автор бестселлеров для копирайтеров и журналистов «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно», самый известный главред страны, блогер и создатель одного из самых известных в Рунете сервисов для работы с текстом «Главред»



— Как и на что повлияло замедление ТГ?

— Есть категория людей, которым не важно, где общаться с родными и откуда получать новости, — главное, чтобы работало. Для них всё стало лучше, особенно в последние несколько недель, когда нормально заработали «белые списки», а мессенджер MAX стал работать во время глушения БПЛА.

Есть категория людей, которым было важно получать материалы через «Телеграм»; у кого там работа и кто не любит, когда их принуждают.

Им стало неудобно, а еще им постоянно напоминают, что они тут никто и их не уважают.

Пока что общая картина плохо видна: где-то паника, кто-то намеренно не суетится; где-то ходят слухи о накрутках аудитории MAX, а кто-то уже стоит в очереди на рекламу в новой соцсети; депутаты заявляют, что блокировки нельзя будет обойти; но вместе с тем любой человек знает, как обойти блокировки. Пока что всё спутано.

Лично для меня хорошая новость в том, что недавно MAX отчитался о 100 миллионах зарегистрированных пользователей (при оценке, что в России менее 110 млн смартфонов).

Я вижу в этом знак, что главная цифра для начальства достигнута.

— MAX — хуже?

— Сейчас MAX хуже, потому что это наспех сделанный продукт, который дорабатывают на ходу и под давлением со стороны множества заказчиков. Со временем он станет лучше.

Но проблема не столько в продукте, ведь Telegram тоже развивался постепенно. Плюс у MAX уже есть возможности, которых нет в ТГ. Для некоторых сценариев он уже лучше, чем ТГ.

Проблема больше в пиаре: будто бы «Телеграм» блокируют, чтобы загнать всех в MAX.

Не будь этой обязаловки, многие сами выбрали бы этот мессенджер — если не для работы, то для общения с родственниками и детьми например.

Я считаю, что нам нужен национальный мессенджер, где действия были бы юридически значимы. Для этого есть множество жизненных сценариев, например: покупать и продавать вещи с рук; легально зарабатывать с рекламы; оформлять контракты между физлицами; платить самозанятым. У мессенджера MAX могло быть прекрасное будущее, если бы его администраторы не хотели загнать нас силой.

— Как это сказалось на работе редактора и блогера?

— У нас в агентстве такой принцип: если в каком-то проекте живая группа в VK, для него нужно заводить канал в MAX. Если группа в VK мертва, значит, нам в MAX ловить нечего.

Конкретно сейчас сложности с рекламой из-за неопределенности: пока «Телеграм» не вывели в «серую зону», там еще соблюдаются какие-то правила приличия. Когда он сравняется с «Инстаграмом» (принадлежит экстремистам Meta), то произойдет окончательное разделение: рекламу в ТГ перестанут маркировать, она станет изобретательнее, интереснее и эффективнее.

В целом выросло раздражение и снизилось доверие.

— За что мы полюбили «Телеграм»?

— На поверхности мы полюбили «Телеграм» за то, что он был быстрым, надежным и удобным. Но также было другое: люди приходили туда сами, тащили туда знакомых, быть в «Телеграме» было почетно, а не стыдно.

В «Телеграме» можно было зарабатывать своим умом, и люди начали вести блоги, собирать сообщества, продавать рекламу. До начала блокировок это была единственная платформа без алгоритмической ленты, то есть люди сами решали, что им читать, в отличие от VK и других соцсетей. Это всё привлекало авторов, и в «Телеграме» было интересно.

— Что будет дальше?

— В MAX сейчас регистрируются многие, но останутся там только те, кто совсем не сможет пользоваться «Телеграмом». Фактически это означает разделение пользователей интернета на классы. В одном классе будет RuTube, VK и MAX; в другом — YouTube, TG и Instagram.

Полагаю, что блокировки не отменят, просто все научатся с ними жить — кто-то откажется, кто-то обойдет.

К осени пыль уляжется, и на ближайших парламентских выборах мы увидим рекордную явку.

руководитель Тульского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Тульской областной Думы, высказался о блокировке Telegram в интервью «МК в Туле»

— Замедление Telegram — это какая-то борьба с последствиями, а не с причинами. Но мы так с вами до чего дойдем. У нас что, мошенники не пользуются мобильной связью? Не звонят на стационарные телефоны бабушкам? Нам что теперь, возвращаться к голубиной почте и азбуке Морзе?

Скорее всего, идет продвижение одного коммерческого проекта, который нам очень усиленно сейчас всем навязывается. Который, к сожалению, не так хорошо работает.

И вместо честной конкуренции происходит то, что происходит. В честной конкуренции побеждает же тот, кто предоставляет качество. А решает это потребитель. Та самая «рука рынка», как нам любят говорить, все рассудит. Но в этом случае, она поступает нечестно.

Мы убираем Telegram, до этого убрали WhatsApp (входит в Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). У нас что, количество мошенников снизилось? Мне иногда кажется даже, что какое-то увеличение идет.

Могу вспомнить еще и другую сторону медали. Как и что бы нам ни говорили с федеральных каналов, но когда приезжаешь в зону СВО, то Telegram является основным способом общения бойцов с волонтерами, с семьями, да и самих бойцов между собой. Другой альтернативы нет.

И вот что бы там ни говорили, что бы там ни объясняли, вы сейчас бьете-то по чему или по кому? Ничего взамен нового вы пока не предложили.

Такими темпами мы скоро все вернемся в «Одноклассники» или вообще будем собираться на лавочках, во дворах за столиками или на кухнях.

Вот такое закручивание гаек. А дальше что?

Вы чего хотите добиться? Вы научитесь бороться. Если вы хотите противостоять мошенникам и преступникам — учитесь с ними бороться.

медиатехнолог, главред медиа «Станок»

— Если опустить эмоциональную оценку происходящего, тот тут два ключевых момента.

Первый. Каналы в «Телеграм» — это актив как у медийщиков, так и у предпринимателей. Многие бренды тратят десятки и сотни тысяч рублей в месяц, нарабатывая публику в канале, будь это информационный проект или страница бизнеса.

Исчезновение доступа к Telegram — это убытки и потеря инвестированных в эту площадку времени и средств.

Как мы понимаем, о какой-либо форме компенсирования этих затрат сейчас речи не идёт.

На месте государства, если бы я очень хотел перетащить аудиторию в понятный для себя продукт, я бы создал удобные инструменты переноса аудитории для предпринимателей или бесплатный инструментарий для быстрого старта на новой площадке, чтобы хоть как-то снивелировать финансовые потери предпринимателей и имиджевые риски от происходящего.

Второй момент. В целом желание государства сделать собственный альтернативный продукт вполне понятное и в каком-то смысле правильное.

Но у многих людей в голове возникла прямая и понятная ассоциация: Telegram блокируют ради MAX. А люди любят Telegram.

Поэтому какие бы сейчас имиджевые решения ни принимались, среди определённой части общества, в основном молодой, антирейтинг госмессенджера будет большим и напрямую связан с давлением на Telegram.

Как это повлияло лично на меня? «Станок», например, снова начал дублироваться в VK и на сайт, но не будет переезжать в MAX. Хотя оба продукта делает одна компания, и с точки зрения приватности данных среди них вряд ли есть различия.

Но VK такого негатива в свой адрес не вызывает. Потому что VK уже существовал до «Телеграма» и в сознании людей никак не связан с тем, что сейчас происходит в отношении блокировок.

Получается простая логическая связка, поддерживать MAX = поддерживать блокировки Telegram. А, возвращаемся выше, Telegram в России любят и ценят.



основатель заведения WhatElse?

— Самое важное, что стоит знать о моей команде (а мы ведём успешный бизнес уже больше десяти лет), так это то, что пара пустяков не способна навредить крепкой идее. Каждый день (к моему большому сожалению) — новый вызов, поэтому, как завещал дедушка Дарвин, выживает наиболее приспособленный. И общепит это неоднократно доказывает.

Искренне считаю, что хороший контент найдёт своего зрителя на любой площадке, а время в конечном итоге всё расставит на свои места.

Личное мнение: ключевой навык, полученный за годы практики в операционной, — пользоваться конкретными инструментами для конкретной задачи (поэтому «имейлы» до сих пор и живы). Однако «Телеграм» оказался настолько универсальным, что идеально вписался в большинство сценариев коммуникации. Я думаю, его секрет успеха именно в этом.

дизайнер, автор канала «Культурный гад»

— Вообще не страдаю, все работает (в том числе в центре, в том числе в центре столицы). Кому нужно, тот всегда во всем разберется и все сделает. На этом можно было бы закончить, но есть что сказать по теме.

Из текста выше: блокировки на меня повлияли примерно никак, так как заказчиков, в том числе заграничных, у меня достаточно, терять их было бы грешно, а стабильнее «телеги» ничего не придумали сегодня.

Если бы особо переживательные граждане были повнимательнее и умели включать логику, то они бы заметили, что они как пользовались, так и продолжают пользоваться «запрещенными и экстремистскими» сервисами, куда активно высказывают свои переживания.

Если те или иные сети не выполняют требования нашего законодательства и не оплачивают штрафы (в силу невозможности оплаты, так как сами закрыли все прямые каналы взаимодействия, от чего вот я действительно страдаю), то государство не имеет других методов воздействия, кроме как блокировка ресурса.

Безусловно, это неприятно, но пережить можно.

В свою защиту и в качестве жеста доброй воли государство создает мессенджер МАХ и всех пытается туда затащить либо мягкой силой в виде стабильной работы, либо грубой, принуждая к регистрации для обмена сообщениями с чиновниками, что нисколько не осуждаю и совершенно не против этого.

Но проблема мессенджера в том, что он именно мессенджер и пока там можно только обмениваться сообщениями. Приложение максимально топорное, и пока из приятного может предложить только синхронизацию с Госуслугами.

Разработчики, в отличие от той же «тележки», не проводят конкурсы на очень много денег в поисках разработчиков, что принесут новый функционал и откроют сервисы внутри приложения.

Даже если сейчас распаковать все запасы денег, запасы времени распаковать немного сложнее, и разработка ведется годами. Чтобы приблизиться к детищу Дурова или китайскому «Вичату», потребуется длинный отрезок времени и действительно хорошие предложения.

Но пока этого всего нет; я верю что получится, но почему-то слабо. Любовь к внедрению рекламы, рекомендаций не по интересам, проблемам с интуитивностью интерфейса и полное игнорирование собственной аудитории вообще никак не помогают развитию отечественных сервисов.

И пока все эти процессы не наладят, люди продолжат пользоваться запрещенкой. Не потому, что там контент веселее; не потому, что проявляют протест; не потому, что они любят извращения с подключением к сети.

А просто потому, что там все работает как часы и это очень удобно.

Что надо регистрироваться везде где только можно, во всем старом, во всем новом, во всем запрещенном и во всем благословленном; даже просто из идеи, что, вероятно, одна из площадок внезапно выстрелит и сделает вас богатым, знаменитым и очень важным.

