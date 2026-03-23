Рейд полиции в Новомосковске: 26 иностранцев трудились в городе нелегально

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото УМВД России по Тульской области

В Новомосковске полицейские провели серию масштабных проверок в рамках профилактического мероприятия, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. К рейдам подключились участковые и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Основной акцент сделали на выявлении иностранцев, работающих без разрешенных документов, а также на проверке работодателей и принимающей стороны.

В результате проверок обнаружили 26 иностранных граждан, трудившихся незаконно. В отношении 20 из них уже усматриваются признаки административных правонарушений.

Сейчас полиция устанавливает работодателей, чтобы привлечь их к ответственности. Отдельно сотрудники ПДН проверили ситуацию с несовершеннолетними. В ходе рейда был выявлен подросток из страны Средней Азии, находящийся в России с нарушением закона. Вопрос о привлечении его законных представителей к ответственности решается.

сегодня, в 10:31
