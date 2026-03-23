Врачи Тульской детской областной больницы за день осмотрели более 160 детей

Следующий день открытых дверей в больнице планируют провести в апреле.

Фото минздрава Тульской области.

20 марта в детском консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы прошел день открытых дверей. Для родителей и детей организовали прием сразу 13 специалистов, включая кардиолога, офтальмолога, травматолога и невролога.

Такой формат позволил семьям сэкономить время: за один визит можно было получить консультации сразу у нескольких врачей. По словам одной из мам, это очень удобно — её сын смог попасть к неврологу, ортопеду и педиатру в один день.

Помимо осмотров, особое внимание уделили профилактике здоровья. Врач-педиатр Галина Сорокина напомнила родителям о важности вакцинации. Она отметила, что прививки — самый надёжный способ защитить ребёнка от опасных инфекций. Даже при хронических заболеваниях график вакцинации можно скорректировать.

Следующий день открытых дверей в больнице планируют провести в апреле.
 

