Тулячка хотела снять с себя порчу и лишилась 5 млн рублей

За минувшие сутки 8 жителей нашего региона обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий.

Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 24 до 87 лет. Общая сумма переведённых мошенникам средств составила более 7 миллионов 900 тысяч рублей.

Наибольшей суммы лишилась 62-летняя жительница Щекино. Женщина сообщила, что злоумышленники связались с ней по телефону и предложили снять порчу. Женщина поверила и отдала им 5 млн рублей. Деньги она перевела на счета, которые ей указали аферисты.

УМВД России по Тульской области советует гражданам не терять бдительности, разговаривая с незнакомцами, не переводить деньги на так называемые «безопасные» счета, не сообщать реквизиты своих банковских карт и пароли к ним третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, перезвоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.