Жители многоквартирного дома на Кутузова: «В квартирах холодно – котельная на нас экономит?»

По их словам, со вчерашнего дня батареи стали еле теплые.

Фото Алексея Пирязева.

Перебои с отоплением в доме № 15б на ул. Кутузова в Туле начались в пятницу, 13 марта. По словам жителей, сегодня в квартирах не больше 17 градусов.

«Со вчерашнего дня почти не дают отопление. Дома холод, спасаемся обогревателями. Вчера полдня журчали батареи. Жители возмущены: почему так рано кончился отопительный сезон. Позвонила в ЕДДС, говорят отопительный сезон продолжается, и тепло должно поставлятьс я в квартиры», — рассказала Татьяна Глядешина, жительница дома.

Выезжавшие на дом сотрудники аварийной бригады не зафиксировали порывов на сетях.

«Теплосети ссылаются на УК, а УК - на Теплосети. Нет, это не аварийное отключение, просто они экономят и поэтому нашему дому и близлежащим оставили минимальное тепло. В УК говорят ждать до понедельника», — уточнили Татьяна.

Напомним, если в течение двух часов проверка не была проведена либо звонок не был принят диспетчером, жильцы могут самостоятельно составить акт проверки подачи тепла.

Он должен быть подписан не менее чем двумя жителями и председателем совета дома. Замеры температуры должны проводиться в центре комнат не менее чем в полуметре от внутренней поверхности наружной стены, труб и радиаторов отопления, на высоте 1 метра от пола.

В акте нужно указать дату и время проверки, температуру, зафиксированную в комнате, характеристики средства измерения (например, бытовой термометр или электронный градусник), информацию о факте сообщения либо попытки сообщения в обслуживающую организацию.

Если представитель УК уклоняется от подписания акта, его должны подписать другие участники проверки и не менее двух незаинтересованных лиц. Официальным моментом начала нарушения качества предоставления услуги считается время обращения в УК либо время, зафиксированное диспетчером УК в журнале учёта фактов нарушения подачи тепла (при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ).

Подробнее о том, как получить перерасчет за отопление, читайте тут.

сегодня, в 15:05
