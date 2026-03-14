В пос. Рассвет построят сквер и пустят еще один автобус

На личный прием к главе администрации с насущными вопросами обратилась председатель ТОСа «Рассвет» Светлана Исаева.

В этом году в населенном пункте благоустроят сквер. Об этом Илью Беспалова на предыдущих встречах просили жители п. Рассвет. Проект благоустройства уже готов. Сметы проверены. После проведения аукциона и определения подрядной организации приступят к благоустройству общественного пространства. Там проведут озеленение, установят лавочки, ограждение, уличное освещение, также уложат безопасное прорезиненное покрытие. Жители поселка планируют там заниматься танцами. Председатель ТОСа попросила главу администрации завершить работы ко Дню поселка, который пройдет в конце июля. Илья Беспалов поручил рассмотреть эти сроки, чтобы к празднику сделать жителям подарок в виде благоустроенного сквера.

Еще один вопрос касался транспортного сообщения. Жители просят пустить в населенный пункт дополнительный автобус. Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин рассказал, что к трем существующим маршрутам – 158, 158К, 122 будет добавлен льготный № 122Л. Планируется, что его будут обслуживать 4 единицы автобусов среднего класса. Сейчас готовятся документы для проведения аукциона.

В ходе личного приема прозвучала просьба установить дополнительное игровое оборудование на детских площадках. В этом году на площадке «Петушок» установят качели. Жителям напомнили, для того чтобы в поселке появились новые игровые комплексы, необходимо вступать в программы «Народный бюджет», «Наш город».

Также по поручению Ильи Беспалова в управлении по транспорту и дорожному хозяйству проработают вопрос целесообразности установки дорожных знаков, запрещающих стоянку автомобилей на некоторых участках в населенном пункте. Кроме того, там, где это необходимо, запланируют ямочный ремонт дорог.