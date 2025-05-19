Дело сенатора Дмитрия Савельева направлено в суд: экс-чиновник просится на СВО

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Дмитрия Савельева. Мужчина, напомним, обвиняется в организации подготовки убийства бизнес-партнера.

Напомним, по версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, «к которому испытывал неприязнь». Жертвой заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей Ионов, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Два года назад он был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Мужчина потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов — почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года. В качестве киллера он нанял экс-сотрудника ФСИН, а тот обратился в ФСБ. Убийство было инсценировано — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.

Генпрокурор РФ обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Совет Федерации согласие на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. 2 августа 2024 года прямо после заседания мужчину задержали.

Сам Савельев отрицает вину и подал ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Кроме этого, бывший сенатор дважды подавал ходатайство о допуске к нему в СИЗО сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на СВО. Оба ходатайства были отклонены. Тем не менее на первом заседании, которое состоится 23 мая, Савельев вновь подаст аналогичное ходатайство.