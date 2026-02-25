  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловском районе встретили торопливого водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Узловском районе встретили торопливого водителя

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Узловском районе встретили торопливого водителя

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые у Узловском районе. На записи видно, как на повороте на деревню Сухановка водитель кроссовера нарушил ПДД, совершив обгон в запрещенном месте.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Тулячка возмутилась манерой парковки автомобилиста
Дежурная часть
Тулячка возмутилась манерой парковки автомобилиста
вчера, в 20:02, 9 2095 2
На ул. Епифанской водитель «бросил» машину и ушел
Дежурная часть
На ул. Епифанской водитель «бросил» машину и ушел
вчера, в 18:01, 39 2297 2
В Новомосковске два водителя лихо пролетели на запрещающий сигнал светофора
Дежурная часть
В Новомосковске два водителя лихо пролетели на запрещающий сигнал светофора
23 февраля, в 19:59, 5 1146 2
На ул. Рязанской в месте ремонта едва не произошло лобовое ДТП
Дежурная часть
На ул. Рязанской в месте ремонта едва не произошло лобовое ДТП
23 февраля, в 14:00, 7 2443 2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 89 2325 -20
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 85 3362 -3
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1332 5
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 44 1341 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»
В Тульской области стартовал прием заявок на «Битву роботов»
Бережливое производство и кооперация: что обсуждали на промышленном форуме в Туле
Бережливое производство и кооперация: что обсуждали на промышленном форуме в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.