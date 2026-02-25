Бережливое производство и кооперация: что обсуждали на промышленном форуме в Туле

Руководители крупных предприятий обменялись опытом и узнали о федеральных проектах и мерах поддержки.

В среду, 25 февраля, руководители крупных тульских предприятий встретились в кластере «Октава» на форуме «Эффективное производство и промышленная кооперация».

Первым делом подвели итоги прошедшего года. Тульская область уже традиционно стала одним из наиболее развитых индустриальных регионов страны. Промышленность занимает 48% в валовом региональном продукте — это 2-е место по России.

Объем отгруженных товаров промышленного производства составил более 2,2 трлн рублей, увеличившись на 20%. Это третье место в ЦФО, 16-е — в России. По индексу промышленного производства регион занимает второе место в ЦФО и 10-е в России с показателем 108,5%, при среднем уровне по стране 101,3%.

Посетивший форум первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев подчеркнул, что такие показатели отражают развитие промышленников:

«Важную роль в этом играет эффективность работы предприятий. Работа по развитию промышленной кооперации и созданию комфортного климата для ведения бизнеса находится на контроле губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева. В 2025 году в Тульской области был перезапущен проект „Производительность труда“, нацеленный на внедрение методологии бережливого производства во все процессы деятельности организаций. В нем уже участвуют 85 предприятий из таких отраслей, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт. Более 1300 сотрудников прошли обучение инструментам повышения производительности труда.

Председатель правительства отметил, что в регионе ведется активная работа по развитию промышленной кооперации с привлечением как крупных предприятий, так и МСП. Особое внимание уделяется созданию специализированных кластеров и технопарков, развитию инфраструктуры и цифровизации производства.

«Совместная работа предприятий позволяет оптимизировать производственные процессы, снизить издержки и улучшить качество продукции. Кроме того, объединяясь, они формируют устойчивые цепочки поставок и увеличивают возможности для выхода на новые рынки. В настоящее время тульские предприятия уже наладили кластерное взаимодействие с производствами Ленинградской, Московской, Омской области, Ставропольского и Алтайского края, Республик Татарстан и Башкортостан. Такая кооперация способствует реализации национальных целей, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Михаил Пантелеев.

Одним из главных вопросов форума стала реализация федерального проекта «Производительность труда». О нем рассказала старший консультант АНО «ФЦК» Оксана Иванова. А опытом участия в проекте поделился Илья Абалдин, заместитель директора по производству ООО «Аэрозоль Новомосковск».

Министр промышленности Николай Еланцев вручил награды за работу по формированию промышленных кластеров, которые вошли в реестр Минпромторга России, трем предприятиям: «Атриум», «НК Крон» и ML Group.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин подчеркнул, что Тульская область обладает солидным опытом реализации инфраструктурных проектов. Также нельзя не отметить, что управленческая команда на постоянной основе расширяет свои компетенции в федеральных методических программах Минпромторга России «PRОкластеры» и «Лидеры развития инфраструктуры».

«Сегодня в Тульской области мы провели продуктивный диалог с ключевыми предприятиями региона и органами власти. Обсудили ключевые инструменты территориального развития промышленности, обозначили перспективные проекты и направления, в частности создание и развитие промышленного технопарка в сфере электронной промышленности и промышленного кластера по производству упаковки на основе алюминиевой фольги», — отметил Михаил Лабудин.

Во время форума в кластере проходила выставка-презентация предприятий. Свои разработки представили компании гражданского машиностроения, медицинской и деревообрабатывающей промышленности. В частности, радиосистемы, беспроводные петличные микрофоны ЖУК и динамические микрофоны, хирургический шовный материал, сетчатые импланты, а также эксклюзивные самовары.