В Туле 50-летний пациент пытался перерезать горло соседу по палате

Фото из архива Myslo.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

Уточняется, что 16 февраля 2026 года в коридоре одного из лечебных учреждений подозреваемый нанес другому пациенту «проникающее ранение гортани острым предметом». Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, а нападавшего задержали.

Ему предъявлено обвинение.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и направлении на психолого-психиатрическое обследование в рамках судебной экспертизы», — отметили в региональном СК.