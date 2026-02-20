В Тульской области появился чат-бот для быстрого поиска домовых чатов

В Тульской области начал работать новый чат-бот, позволяющий пользователям быстро получать доступ к общедомовым чатам без необходимости устанавливать дополнительные приложения или узнавать контактные данные через управляющую компанию.
Алгоритм использования сервиса:
- Запускаете чат-бот «Поиск домового чата. Тульская область».
- Сообщаете адрес дома текстом или выбираете его по геопозиции.
- Бот обрабатывает запрос и выдает ссылку на чат вашего дома.
Ранее в MAX для жителей Тульской области был запущен бот «Арсенал услуг 71», который объединяет региональные цифровые сервисы — «Доктор71», «Открытый регион», отслеживание результатов экзаменов и другие функции.