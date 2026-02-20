В Тульской области появился чат-бот для быстрого поиска домовых чатов

Нужно будет лишь указать адрес дома или выбрать его по геопозиции.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области начал работать новый чат-бот, позволяющий пользователям быстро получать доступ к общедомовым чатам без необходимости устанавливать дополнительные приложения или узнавать контактные данные через управляющую компанию.

Алгоритм использования сервиса:

Запускаете чат-бот « Поиск домового чата . Тульская область». Сообщаете адрес дома текстом или выбираете его по геопозиции. Бот обрабатывает запрос и выдает ссылку на чат вашего дома.