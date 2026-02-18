Житель Киреевска пытался убить брата, который помешал ему убить знакомую 

Фото: СУ СКР по Тульской области.

В Киреевске 54-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областного СК.

По предварительным данным, 13 февраля обвиняемый вместе с братом и знакомой находились на улице Чехова. Мужчина поругался со знакомой, и та несколько раз замахнулась на него рукой. В ответ на это обвиняемый достал нож и попытался ударить женщину.

39-летний брат обвиняемого заступился за нее, но получил три удара ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование дела продолжается.