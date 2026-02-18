Госавтоинспекция просит туляков воздержаться от поездок на машинах из-за снегопада

Госавтоинспекция Тульской области обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением об ухудшении погодных условий.
С вечера 18 февраля синоптики прогнозируют в регионе сильный снегопад, который приведет к снежным заносам, ограниченной видимости и серьезным осложнениям на дорогах.
На дежурство дополнительно выставят экипажи ГАИ, организовано взаимодействие с дорожными службами.
Водителям настоятельно рекомендуют:
- соблюдать дистанцию между машинами;
- двигаться с минимальной скоростью;
- избегать резких поворотов и перестроений;
- соблюдать повышенную осторожность и внимательность.