Госавтоинспекция просит туляков воздержаться от поездок на машинах из-за снегопада

Непогода накроет регион к вечеру 18 февраля.

Фото Алексея Пирязева.

Госавтоинспекция Тульской области обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением об ухудшении погодных условий.

С вечера 18 февраля синоптики прогнозируют в регионе сильный снегопад, который приведет к снежным заносам, ограниченной видимости и серьезным осложнениям на дорогах. 

На дежурство дополнительно выставят экипажи ГАИ, организовано взаимодействие с дорожными службами.

Водителям настоятельно рекомендуют:

  • соблюдать дистанцию между машинами;
  • двигаться с минимальной скоростью;
  • избегать резких поворотов и перестроений;
  • соблюдать повышенную осторожность и внимательность.

Фотограф:
сегодня, в 11:25 0
