  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. На Косой Горе фанаты спорта сыграли в футбол в валенках: фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле фанаты спорта сыграли в футбол в валенках: фоторепортаж

На малом поле академии «Арсенал» прошёл турнир, не имеющий аналогов в России.

В Туле фанаты спорта сыграли в футбол в валенках: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В матче открытия на поле вышли воспитанники клубной академии из команды 2018 года рождения. Победители получили «Золотой валенок» и спецпризы от партнёра «Арсенала». Побороться за главный трофей «Валенкобола-2026» приехали более 150 футболистов в составах 17 команд.

По правилам, в каждой команде должно быть не менее 5 игроков, допускались замены. Матчи проходили в формате 5×5, каждый поединок длился 8 минут. По итогам группового турнира в восьмёрку лучших вошли следующие команды: Фан‑клуб, «Медведи ТКПТС», «Ребята Косой горы» (РКГ), «Сектор Север», «Динамо Тула», «Йети», «Могучий Восток» и фанаты «Арсенала».

Главной сенсацией турнира стал полуфинальный матч между «Динамо» и фанатами «Арсенала». Фанатская команда сначала уступала 0:2, затем сравняла счёт, но на последних секундах «динамовцы» вырвали победу и вышли в финал. В другом полуфинале «Ребята Косой горы» сыграли с «Фан‑клубом» со счётом 5:1.

Решающий матч получился напряжённым. Косогорцы вывели на ударную позицию форварда Никиту Карпунина, который открыл счёт. «Динамовцы» попытались отыграться, но Никита вновь забил гол и принёс своей команде победу. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:06 0
Другие статьи по темам
Событие
валенкобол спорт турнир соревнования тульский Арсенал
Место
Тула
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
Жизнь Тулы и области
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
сегодня, в 09:32, 78 5345 0
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
сегодня, в 07:00, 129 3249 3
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 17:20, 37 4169 3
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
сегодня, в 18:33, 32 2281 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские МФЦ поставят на службу искусственный интеллект
Тульские МФЦ поставят на службу искусственный интеллект
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.