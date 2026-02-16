В Туле фанаты спорта сыграли в футбол в валенках: фоторепортаж

На малом поле академии «Арсенал» прошёл турнир, не имеющий аналогов в России.

Фото Алексея Пирязева.

В матче открытия на поле вышли воспитанники клубной академии из команды 2018 года рождения. Победители получили «Золотой валенок» и спецпризы от партнёра «Арсенала». Побороться за главный трофей «Валенкобола-2026» приехали более 150 футболистов в составах 17 команд.

По правилам, в каждой команде должно быть не менее 5 игроков, допускались замены. Матчи проходили в формате 5×5, каждый поединок длился 8 минут. По итогам группового турнира в восьмёрку лучших вошли следующие команды: Фан‑клуб, «Медведи ТКПТС», «Ребята Косой горы» (РКГ), «Сектор Север», «Динамо Тула», «Йети», «Могучий Восток» и фанаты «Арсенала».

Главной сенсацией турнира стал полуфинальный матч между «Динамо» и фанатами «Арсенала». Фанатская команда сначала уступала 0:2, затем сравняла счёт, но на последних секундах «динамовцы» вырвали победу и вышли в финал. В другом полуфинале «Ребята Косой горы» сыграли с «Фан‑клубом» со счётом 5:1.

Решающий матч получился напряжённым. Косогорцы вывели на ударную позицию форварда Никиту Карпунина, который открыл счёт. «Динамовцы» попытались отыграться, но Никита вновь забил гол и принёс своей команде победу.