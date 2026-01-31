В Ефремовском районе при пожаре в доме погиб пенсионер

Пожар случился сегодня, 31 января, в частном доме в деревне Покровка.
На месте работали 12 человек и 4 единицы техники от МЧС России.
«К сожалению, погиб 88-летний мужчина. Причина произошедшего устанавливается», — отметили в региональном МЧС.
Причина возгорания уточняется.
