«МультЗима» в Туле: зрителям покажут «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!»

В Тульской области стартует «МультЗима» — проект «Музейной зимы в Туле» и киностудии «Союзмультфильм». Амбассадором проекта стал Умка.

Первые выходные будут посвящены творчеству Юрия Энтина, автора сценариев к культовым мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Ну, погоди!», «Зима в Простоквашино» и другим.

В эти выходные пройдут два мультимарафона:

31 января: «Четверо с одного двора», «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «Катерок», «Край, в котором ты живешь».

1 февраля: «Антошка» из мультсериала «Веселая карусель», 8 выпуск «Ну, погоди!», «Дед Мороз и лето», «Голубой щенок», «Летучий корабль».

Посещение бесплатное.

Расписание кинопоказов на 31 января можно посмотреть по ссылке.

Расписание кинопоказов на 1 февраля можно посмотреть тут.