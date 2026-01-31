В пятиэтажке на Октябрьской в Туле сгорела квартира

К счастью, никто не пострадал.

Пожар случился сегодня, 31 января, в квартире на 5 этаже дома на улице Октябрьской в Туле. К счастью, никто не пострадал.

«Проводились работы по эвакуации и спасению жильцов многоквартирного жилого дома», — отметили в региональном МЧС.