В пятиэтажке на Октябрьской в Туле сгорела квартира

Пожар случился сегодня, 31 января, в квартире на 5 этаже дома на улице Октябрьской в Туле. К счастью, никто не пострадал.
«Проводились работы по эвакуации и спасению жильцов многоквартирного жилого дома», — отметили в региональном МЧС.
