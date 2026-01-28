Тулячку оштрафовали за экстремистскую символику в телеграм-канале

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

30-летняя тулячка Карина занималась предоставлением эзотерических услуг и администрировала тематический канал. К одному из постов девушка прикрепила изображение с экстремистской символикой с признаками сатанизма*. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула ЭкстремиZм».

За публичное демонстрирование экстремистской символики силовики составили в отношении тулячки административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ. Девушка полностью признала вину и удалила свой канал. В качестве наказания суд назначил ей штраф.

*Верховный суд РФ признал «международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.