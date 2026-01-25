  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Названа предварительная причина пожара в магазине «Магнит Косметик» на Токарева - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Названа предварительная причина пожара в магазине «Магнит Косметик» на Токарева

Благодаря сотрудникам МЧС удалось не допустить переход огня на большие площади.

Названа предварительная причина пожара в магазине «Магнит Косметик» на Токарева
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на Токарева в магазине «Магнит Косметик» произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что от ведомства на месте работали 27 человек и 6 единиц техники.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС России никто не пострадал, удалось не допустить переход огня на большие площади», — прокомментировали в ведомстве. 

Снимок экрана 2026-01-25 123444.png

Предварительная причина пожара — аварийный режим электрооборудования. Все обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожар в магазине
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 154 1629 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 33 355 1
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
сегодня, в 07:00, 24 1083 -20
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 20 548 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.