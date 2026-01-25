Названа предварительная причина пожара в магазине «Магнит Косметик» на Токарева

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на Токарева в магазине «Магнит Косметик» произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что от ведомства на месте работали 27 человек и 6 единиц техники.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС России никто не пострадал, удалось не допустить переход огня на большие площади», — прокомментировали в ведомстве.

Предварительная причина пожара — аварийный режим электрооборудования. Все обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.