  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. На это раз кадры сняты на повороте с пр. Ленина на ул. Маргелова. На записи видно, как две машины, в том числе служебное авто ППС, проехали перекресток с нарушением правил дорожного движения.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
вчера, в 14:00, 8 1086 1
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
Дежурная часть
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
23 января, в 20:03, 24 2377 1
На ул. Кирова водитель не стал переживать из-за дорожной разметки
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель не стал переживать из-за дорожной разметки
23 января, в 17:27, 15 1285 0
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
Дежурная часть
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
22 января, в 20:10, 32 2601 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 20:01 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
вчера, в 07:10, 159 3008 -17
Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента
Жизнь Тулы и области
Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента
вчера, в 15:30, 43 1302 0
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
Жизнь Тулы и области
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
вчера, в 22:06, 42 505 8
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
вчера, в 11:10, 108 1666 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 17 тысяч туляков полностью рассчитались с задолженностью за газ
Более 17 тысяч туляков полностью рассчитались с задолженностью за газ
Туляк заплатил налоги на сумму почти 300 тысяч рублей после ареста земли
Туляк заплатил налоги на сумму почти 300 тысяч рублей после ареста земли

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.