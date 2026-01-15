В Ясногорском районе при пожаре в доме погибли два пенсионера

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Пожар случился сегодня, 15 января, в жилом доме на улице Мира в поселке Ревякино. На месте происшествия работали 9 человек и 4 единицы техники.

«К сожалению, погибли 68-летний мужчина и 71-летняя женщина. Причина произошедшего устанавливается», — отметили в региональном МЧС.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что всего пять вдохов едкого дыма при пожаре могут оказаться смертельными. Установка пожарных извещателей позволит своевременно обнаружить задымление и спасти жизни.

В региональном СК по факту инцидента проводят проверку.