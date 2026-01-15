  1. Моя Слобода
За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге

Чаще всего пешеходы переходили через рельсы в неположенном месте.

За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге

В 2025 году общее количество происшествий на участках Московской железной дороги существенно снизилось. Тем не менее ситуация в отдельных регионах вызывает беспокойство. Так, в Тульской области зарегистрировано 13 случаев, что практически соответствует показателям 2024 года (14 случаев).

Среди основных причин травм и гибели людей на путях железная дорога выделяет нарушения правил поведения пассажиров и прохожих. К ним относятся:

  • переход через рельсы в неположенном месте;
  • прохождение на красный сигнал светофора перед приближающимся составом;
  • попытки залезть или спрыгнуть с поезда на ходу.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

