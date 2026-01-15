  1. Моя Слобода
Тульская фирма уклонилась от уплаты налогов более чем на 38 млн рублей

Имущество обвиняемых арестовали.

Тульская фирма уклонилась от уплаты налогов более чем на 38 млн рублей
Фото Алексея Пирязева.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. 

По данным следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором и фактическим руководителем ООО «СОЛО», совершил ряд неправомерных действий, приведших к существенным потерям бюджета.

С октября 2021 года по март 2023-го организация подавала искажённые налоговые декларации, содержащие неверные сведения о фиктивных сделках и поставках товаров. Эти действия привели к недоплате налоговых обязательств на сумму свыше 38 миллионов рублей. 

«В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 47,9 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении генерального директора предприятия выделено в отдельное производство», — отметили в региональной прокуратуре. 

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд.

сегодня, в 09:31 0
Место
Тульская область
Прочее
уклонение от уплаты налогов прокуратура Тульской области
