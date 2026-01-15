Ремонтник из Суворова обокрал клиентку: суд огласил приговор

В Суворове местный житель Александр З. признан виновным в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый согласился сделать ремонт в квартире у знакомой. Обговорив объем работ и оплату, женщина отдала Александру ключи от квартиры. А в январе 2025 года, будучи пьяным, мужчина утащил из ремонтируемой жилплощади ювелирные украшения знакомой — золотой браслет и цепочку. Ущерб от его действий составил 80 567 рублей.

В ходе процесса мужчина признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.