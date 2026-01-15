  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Ремонтник из Суворова обокрал клиентку: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Ремонтник из Суворова обокрал клиентку: суд огласил приговор

Мужчина отделался штрафом.

Ремонтник из Суворова обокрал клиентку: суд огласил приговор

В Суворове местный житель Александр З. признан виновным в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области. 

Судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый согласился сделать ремонт в квартире у знакомой. Обговорив объем работ и оплату, женщина отдала Александру ключи от квартиры. А в январе 2025 года, будучи пьяным, мужчина утащил из ремонтируемой жилплощади ювелирные украшения знакомой — золотой браслет и цепочку. Ущерб от его действий составил 80 567 рублей.

В ходе процесса мужчина признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:37 0
Другие статьи по темам
Прочее
кража ремонт приговор суда Суворов
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
сегодня, в 09:10, 84 6272 1
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
сегодня, в 13:20, 71 1981 -6
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
сегодня, в 16:04, 65 2067 -13
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
Жизнь Тулы и области
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
сегодня, в 12:16, 57 3345 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На пр. Ленина водитель дважды проехал на красный
На пр. Ленина водитель дважды проехал на красный
Продукция компании «Полипласт Новомосковск» признана одной из лучших на международном конкурсе «ГЕММА»
Продукция компании «Полипласт Новомосковск» признана одной из лучших на международном конкурсе «ГЕММА»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.