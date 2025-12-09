Ремонтник из Суворова обокрал клиентку: дело направлено в суд

В Суворове местный житель Александр З. обвиняется в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый согласился сделать ремонт в квартире у знакомой. Обговорив объем работ и оплату, женщина отдала Александру ключи от квартиры. А в январе 2025 года, будучи пьяным, мужчина утащил из ремонтируемой жилплощади ювелирные украшения знакомой — золотые браслет и цепочку. Ущерб от его действий составил 80 567 рублей.

Уголовное дело в отношении Александра направлено в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.