Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снялся в новогоднем фильме вместе с Наталией Орейро

Кадр из видео.

Вышел трейлер семейной приключенческой комедии «Письмо Деду Морозу». В новогоднем фильме снялся уроженец Тульской области Иван Охлобыстин, а компанию ему составили Антон Филипенко, Кристина Асмус, а также звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро.

О чем фильм?

В основе фильма — история Петра Безуглова (Антон Филипенко), скучного юриста, чья жизнь состоит только из работы и правил. Но всё меняется в одно мгновение, когда его сын находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Детские фантазии и страхи Петра внезапно прорываются в реальность, вызывая абсолютный хаос: реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и появление самой Наталии Орейро — звезды его юношеских грёз.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии. Фильм снят Киностудией Горького. Режиссером выступил Кирилл Кузин.

В широкий прокат кинокартина выйдет 27 ноября.