  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снялся в новогоднем фильме вместе с Наталией Орейро - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снялся в новогоднем фильме вместе с Наталией Орейро

В широкий прокат кинокартина выйдет 27 ноября.

Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снялся в новогоднем фильме вместе с Наталией Орейро
Кадр из видео.

Вышел трейлер семейной приключенческой комедии «Письмо Деду Морозу». В новогоднем фильме снялся уроженец Тульской области Иван Охлобыстин, а компанию ему составили Антон Филипенко, Кристина Асмус, а также звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро. 

О чем фильм?

В основе фильма — история Петра Безуглова (Антон Филипенко), скучного юриста, чья жизнь состоит только из работы и правил. Но всё меняется в одно мгновение, когда его сын находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Детские фантазии и страхи Петра внезапно прорываются в реальность, вызывая абсолютный хаос: реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и появление самой Наталии Орейро — звезды его юношеских грёз.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии. Фильм снят Киностудией Горького. Режиссером выступил Кирилл Кузин.

В широкий прокат кинокартина выйдет 27 ноября. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 −9
Другие статьи по темам
Люди
Иван ОхлобыстинНаталия Орейро
Место
Тула
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
Дежурная часть
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
сегодня, в 10:16, 168 14855 3
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
Дежурная часть
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
сегодня, в 08:59, 73 7675 0
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 73 851 5
В Туле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у «Макси»
Дежурная часть
В Туле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у «Макси»
сегодня, в 09:08, 65 4610 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у «Макси»
В Туле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у «Макси»
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.