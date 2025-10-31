  1. Моя Слобода
  На тульских улицах прочищают ливнёвки
На тульских улицах прочищают ливнёвки

Сообщить о локальных подтоплениях жители могут в городскую ЕДДС.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В пятницу, 31 октября, работы по прочистке ливневой канализации велись на Орловском шоссе, улицах Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева,  Металлургов и других. В них были задействованы каналопромывочная машина и мотопомпа.

В большинстве случаев подтопления возникают в низинах из-за скопления дождевых вод. Рабочие расчищают дождеприемные решетки и водоотводные лотки от грязи, мусора и опавшей листвы.

В профильном управлении городской администраци подчеркнули, что ливневка находится в работоспособном состоянии и регулярно обслуживается. За состоянием объектов улично-дорожной сети ведется регулярное наблюдение.

Сообщить о локальных подтоплениях туляки могут в городскую ЕДДС по номерам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

31 октября, в 19:40 0
