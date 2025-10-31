«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в утренней аварии на Пролетарском мосту у ТЦ «Макси» четыре человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
— Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет, — отметил глава региона.
Через 6 минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. Также на месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города Тулы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.